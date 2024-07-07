Синнер о предстоящем матче с Медведевым: Нам обоим будет тяжело

Итальянский теннисист(1-я ракетка мира) высказался о предстоящем поединке с россиянином(5-я ракетка мира).

«Я до сих пор считаю, что у каждого матча есть своя история. У меня было такое ощущение, будто в Австралии у нас было два разных матча в одном поединке. Нам обоим будет тяжело. Я тренировался с ним в начале недели.

Он играл очень хорошо. Это будет тяжело. Я с нетерпением жду встречи. Для меня это большой вызов. Для этого я тренируюсь. Надеюсь, это будет хороший матч», — сказал Синнер на пресс-конференции.

Матч 1/4 финала Уимблдона-2024 между Синнером и Медведевым состоится 9-го июля в 13:00 мск.