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    Синнер о предстоящем матче с Медведевым: Нам обоим будет тяжело

    Теннис Прогнозы на теннис Уимблдон ATP Даниил Медведев Янник Синнер
    Итальянский теннисист Янник Синнер (1-я ракетка мира) высказался о предстоящем поединке с россиянином Даниилом Медведевым (5-я ракетка мира).

    Даниил Медведев
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    Даниил Медведев

    «Я до сих пор считаю, что у каждого матча есть своя история. У меня было такое ощущение, будто в Австралии у нас было два разных матча в одном поединке. Нам обоим будет тяжело. Я тренировался с ним в начале недели.

    Он играл очень хорошо. Это будет тяжело. Я с нетерпением жду встречи. Для меня это большой вызов. Для этого я тренируюсь. Надеюсь, это будет хороший матч», — сказал Синнер на пресс-конференции.

    Матч 1/4 финала Уимблдона-2024 между Синнером и Медведевым состоится 9-го июля в 13:00 мск.

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