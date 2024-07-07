ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Гарет СаутгейтСборная Англия по-прежнему играет в скучный футбол, но теперь это не должно волновать
  • 23:55
    • Нидерланды обыграли Турцию и пробились в полуфинал Евро-2024
  • 21:43
    • Сборная Англии вышла в полуфинал Евро-2024
  • 20:53
    • Медведев одолел Штруффа и вышел в четвертый круг Уимблдона
  • 20:42
    • Свентек неожиданно проиграла Путинцевой в третьем круге Уимблдона
  • 20:07
    • «Локомотив» разгромил «Балтику» в товарищеском матче
    Все новости спорта

    Рыбакина: Хочу забыть победу на Уимблдоне в 2022 году

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Уимблдон Елена Рыбакина
    Представительница Казахстана Елена Рыбакина отметила, что хочет забыть победу на Уимблдоне-2022.

    Елена Рыбакина
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Елена Рыбакина

    «Конечно, когда я выиграла в 2022 году, были разные эмоции. Я знаю, каково это. Это придаёт больше уверенности, потому что знаю, как это будет выглядеть, если ты окажешься в полуфинале, если зайдёшь далеко.

    В то же время я стараюсь об этом забыть. Уже прошло несколько лет. Мне нужно сосредоточиться на том, что происходит сейчас. Как всегда, тяжёлые матчи… готовимся к каждому сопернику. Стараюсь извлечь из победы на турнире только позитив. Стараюсь сделать всё возможное и, надеюсь, далеко зайти», — сказала Рыбакина на пресс-конференции.

    В третьем круге Уимблдона-2024 Рыбакина встречалась с датчанкой Каролиной Возняцки. Представительница Казахстана легко победила в двух партиях со счетом 6:0, 6:1.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли Медведев обыграть Димитрова?
  • Димитров — Медведев. Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
  • Сумеет ли ЦСКА огорчить «гробарей»?
  • ЦСКА — «Партизан». Прогноз и ставки
  • 2.07
    •
  • Сумеет ли «Зенит» одолеть белградцев?
  • «Зенит» — «Црвена Звезда». Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьСтраховка ставки €100 + казино €500 ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU ИгратьБонус 180% к первому пополнению ИгратьБонус €100 на первый депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.59
  • Экспресс дня 7 июля
  • Сегодня в 19:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Димитров — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 18:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч ЦСКА — Партизан
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Зенит — Црвена Звезда
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Алтынорду — Акрон
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Рыбакина — Калинская
  • Теннис
  • Завтра в 13:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Путинцева — Остапенко
  • Теннис
  • Завтра в 13:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Сочи — Тальерес Кордоба
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Наварро — Гауфф
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Букмекеры Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    ATPWTAAustralian OpenРолан ГарросУимблдонUS Open
    Бои Прочие Игры