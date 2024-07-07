Рыбакина: Хочу забыть победу на Уимблдоне в 2022 году

Представительница Казахстанаотметила, что хочет забыть победу на Уимблдоне-2022.

«Конечно, когда я выиграла в 2022 году, были разные эмоции. Я знаю, каково это. Это придаёт больше уверенности, потому что знаю, как это будет выглядеть, если ты окажешься в полуфинале, если зайдёшь далеко.

В то же время я стараюсь об этом забыть. Уже прошло несколько лет. Мне нужно сосредоточиться на том, что происходит сейчас. Как всегда, тяжёлые матчи… готовимся к каждому сопернику. Стараюсь извлечь из победы на турнире только позитив. Стараюсь сделать всё возможное и, надеюсь, далеко зайти», — сказала Рыбакина на пресс-конференции.

В третьем круге Уимблдона-2024 Рыбакина встречалась с датчанкой Каролиной Возняцки. Представительница Казахстана легко победила в двух партиях со счетом 6:0, 6:1.