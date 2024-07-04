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    Синнер вышел в третий круг Уимблдона-2024

    Теннис Прогнозы на теннис Уимблдон ATP Янник Синнер Маттео Берреттини
    Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер вышел в третий круг Уимблдона-2024.

    Янник Синнер
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    Янник Синнер

    В матче второго раунда Синнер (1) со счётом 7:6 (7:3), 7:6 (7:4), 2:6, 7:6 (7:4) обыграл соотечественника Маттео Берреттини.

    Встреча Синнера с Берреттини продлилась 3 часа и 46 минут.

    Синнер 10 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 10 заработанных. На счету Берреттини 28 эйсов, три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из семи.

    Прогнозы и ставки на Уимблдон

    Следующим соперником Синнера на Уимблдоне станет 52-я ракетка мира серб Миомир Кецманович.

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