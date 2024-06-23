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    Синнер высказался о победе на турнире в Галле

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Янник Синнер Хуберт Хуркач
    Итальянский теннисист Янник Синнер высказался о победе в финале турнира в Галле (Германия) над Хубертом Хуркачем из Польши.

    Янник Синнер
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    Янник Синнер

    «Прежде всего поздравляю Хуберта с очередной игрой в финале. В 2022 году ты здесь выиграл трофей. Так что твоя команда делает потрясающую работу.

    На самом деле, мы очень хорошие друзья за пределами корта. В начале недели мы играли в парном разряде. Так что видеть, как мы оба играем здесь в финале в одиночке, — это нечто особенное. Большое спасибо», — сказал Синнер в интервью на корте.

    Для 22-летнего Синнера это 14-й трофей в карьере и первый на травяном покрытии.

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