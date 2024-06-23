Синнер высказался о победе на турнире в Галле

Итальянский теннисиствысказался о победе в финале турнира в Галле (Германия) надиз Польши.

«Прежде всего поздравляю Хуберта с очередной игрой в финале. В 2022 году ты здесь выиграл трофей. Так что твоя команда делает потрясающую работу.

На самом деле, мы очень хорошие друзья за пределами корта. В начале недели мы играли в парном разряде. Так что видеть, как мы оба играем здесь в финале в одиночке, — это нечто особенное. Большое спасибо», — сказал Синнер в интервью на корте.

Для 22-летнего Синнера это 14-й трофей в карьере и первый на травяном покрытии.