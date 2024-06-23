Калинская проиграла Пегуле в финале турнира в Берлине

Анна Калинская Фото: globallookpress.com
В финале Калинская потерпела поражение от американки Джессики Пегулы — 7:6 (7:0), 4:6, 6:7 (3:7).
В решающем сете Калинская вела с брейком и не реализовала пять матчболов — четыре при счете 5:4 и еще один при 6:5.
Матч продолжался два с половиной часа.
Анна за это время выполнила 2 подачи навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11. Джессика взяла на приеме 6 геймов.
Пегула вышла на финал вскоре после завершения полуфинального матча с Кори Гауфф, который американкам не удалось доиграть в субботу из-за погодных условий.
Пегула взяла шестой титул в карьере и первый на траве.