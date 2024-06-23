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    Калинская проиграла Пегуле в финале турнира в Берлине

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Анна Калинская Джессика Пегула
    Россиянка Анна Калинская не смогла выиграть турнир WTA 500 в Берлине (Германия), призовой фонд которого составляет 802 тысячи евро.

    Анна Калинская
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    Анна Калинская

    В финале Калинская потерпела поражение от американки Джессики Пегулы — 7:6 (7:0), 4:6, 6:7 (3:7).

    В решающем сете Калинская вела с брейком и не реализовала пять матчболов — четыре при счете 5:4 и еще один при 6:5.

    Матч продолжался два с половиной часа.

    Анна за это время выполнила 2 подачи навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11. Джессика взяла на приеме 6 геймов.

    Пегула вышла на финал вскоре после завершения полуфинального матча с Кори Гауфф, который американкам не удалось доиграть в субботу из-за погодных условий.

    Пегула взяла шестой титул в карьере и первый на траве.

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