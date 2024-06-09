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    Гауфф и Синякова выиграли парный разряд на РГ

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Ролан Гаррос Кори Гауфф  Катерина Синякова Сара Эррани Жасмин Паолини
    В финале женского парного разряда «Ролан Гаррос»—2024 победу одержал дуэт Кори Гауфф (США) и Катержины Синяковой (Чехия).

    Кори Гауфф и Катержина Синякова
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    Кори Гауфф и Катержина Синякова

    В решающем матче они одолели в двух сетах со счетом 7:6 (7:5), 6:3 итальянскую пару Сару Эррани и Жасмин Паолини.

    Игра длилась 1 час 48 минут. Паре Гауфф и Синяковой удалось выполнить два эйса, допустить три двойные ошибки, пять из девяти заработанных брейк-пойнтов они смогли реализовать.

    Итальянки не сделали ни одной подачи навылет и допустили одну двойную ошибку. 4 из 11 возможных брейк-пойнтов они реализовали.

    Напомним, что Жасмин Паолини не смогла выиграть «Ролан Гаррос»-2024 и в одиночке, уступив польской теннисистке Иге Свентек.

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