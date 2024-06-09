Гауфф и Синякова выиграли парный разряд на РГ

В финале женского парного разряда «Ролан Гаррос»—2024 победу одержал дуэт(США) и(Чехия).

В решающем матче они одолели в двух сетах со счетом 7:6 (7:5), 6:3 итальянскую пару Сару Эррани и Жасмин Паолини.

Игра длилась 1 час 48 минут. Паре Гауфф и Синяковой удалось выполнить два эйса, допустить три двойные ошибки, пять из девяти заработанных брейк-пойнтов они смогли реализовать.

Итальянки не сделали ни одной подачи навылет и допустили одну двойную ошибку. 4 из 11 возможных брейк-пойнтов они реализовали.

Напомним, что Жасмин Паолини не смогла выиграть «Ролан Гаррос»-2024 и в одиночке, уступив польской теннисистке Иге Свентек.