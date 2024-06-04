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    Соболенко: Очень рада, что так стабильно выступаю на «Больших шлемах»

    Теннис Прогнозы на теннис Ролан Гаррос WTA Арина Соболенко
    Белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала выход в четвертьфинал «Ролан Гаррос».

    Арина Соболенко
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    Арина Соболенко

    «Звучит безумно для меня, но я очень рада, что так стабильно выступаю на "Больших шлемах". Это просто потрясающе и мотивирует меня продолжать расти и искать свой предел. "Большие шлемы" — это цель каждого, все чувствуют давление, накала на этих турнирах больше. Но с опытом я поняла, как справляться с этим давлением. В день матча я полностью сфокусирована и чувствую давление, но справляюсь с ним. Однако в выходные я переключаюсь и забываю о теннисе — иду гулять, веселюсь, чтобы психологически хорошо себя чувствовать и быть готовой к следующему кругу», — сказала Соболенко на пресс-конференции.

    В четвертьфинале «Ролан Гаррос» Соболенко сыграет с россиянкой Миррой Андреевой, которая ранее победила Варвару Грачеву из Франции.

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