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    Потапова о поражении от Свентек: Было абсолютно ожидаемо

    Теннис Прогнозы на теннис Ролан Гаррос WTA Анастасия Потапова Ига Свентек
    Российская теннисистка Анастасия Потапова прокомментировала свое поражение на стадии 1/8 финала турнира «Ролан Гаррос» от Иги Свентек.

    Анастасия Потапова
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    Анастасия Потапова

    «На самом деле было абсолютно ожидаемо. Последние пару дней, к сожалению, я чувствовала себя не очень физически и ментально. Вчера я опять просидела весь день на кортах, не восстановилась и не потренировалась. К сожалению, тут такие условия в этом году. Как мне сказали люди со стороны, которые в этом разбираются, сегодня повылезло, что во мне копилось долгое время.

    Я очень долго подавляла в себе стресс, он рос из-за переноса, дождей, отсутствия тренировок. Из-за всего этого хаоса произошёл взрыв, я не спала практически всю ночь, ощущение, что организм дал сбой. Конечном приятно выиграть в паре, но надо разбираться, что делать дальше, чтобы хоть как-то восстановиться», — сказала Потапова Чемпионату.

    Напомним, что Свентек (1-я ракетка мира) пробилась в 1/4 финала турнира «Ролан Гаррос», где встретится с чешской теннисисткой Маркетой Вондрусовой.

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