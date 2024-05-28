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    Аванесян стартовала на «Ролан Гаррос» с победы

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Элина Аванесян
    Российская тенниситка Элина Аванесян (70) уверенно прошла на «Ролан Гаррос» первый круг.

    Элина Аванесян
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    Элина Аванесян

    На старте турнира она победила 30-летнюю китаянку Чжу Линь (58, Q) со счетом 6:2, 6:4.

    Игра продолжалась 1 час и 24 минуты. Андреева за это время не сделала ни одного эйса, обошлась без двойных ошибок, реализовала 7 брейк-пойнтов из 11 заработанных (64%).

    Китаянка также обошлась без эйсов, сделала три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из пяти (80%).

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