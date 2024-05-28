Аванесян стартовала на «Ролан Гаррос» с победы

Российская тенниситка(70) уверенно прошла на «Ролан Гаррос» первый круг.

На старте турнира она победила 30-летнюю китаянку Чжу Линь (58, Q) со счетом 6:2, 6:4.

Игра продолжалась 1 час и 24 минуты. Андреева за это время не сделала ни одного эйса, обошлась без двойных ошибок, реализовала 7 брейк-пойнтов из 11 заработанных (64%).

Китаянка также обошлась без эйсов, сделала три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из пяти (80%).

Во втором круге «Ролан Гаррос» Аванесян сыграет с победительницей встречи Анна Блинкова (Россия) — Сорана Кырстя (Румыния, 28).