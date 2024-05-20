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    Калинская в первом круге турнира в Страсбурге проиграла Синьюй Ван

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Анна Калинская
    Российская теннисистка Анна Калинская не смогла выйти во второй круг турнира в Страсбурге (Франция).

    Анна Калинская
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    Анна Калинская

    Сегодня, 20 мая, она в двух сетах проиграла китаянке Синьюй Ван, занимающей 39-е место в рейтинге WTA. Матч закончился со счетом 6:4, 7:6 (7:3) в пользу китаянки.

    Спортсменки провели на корте 1 час 42 минуты.

    Российская теннисистка реализовала два брейк-пойнта из восьми заработанных (25%), допустила шесть двойных ошибок и сделала одну подачу навылет. Китаянка выполнила три эйса и реализовала три брейк-пойнта из пяти заработанных (60%), допустив за игру три двойные ошибки.

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    В следующем круге турнира в Страсбурге Синьюй Ван встретится с четвертой сеяной, американкой Мэдисон Кис.

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