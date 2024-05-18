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    Синнер высказался по поводу своего выступления на Открытом чемпионате Франции

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Янник Синнер Ролан Гаррос
    Вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер, восстанавливающийся после травмы, ответил на вопрос о возможном лидерстве в мировом рейтинге ATP после Открытого чемпионата Франции — 2024.

    Янник Синнер
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    Янник Синнер

    «Я стану первой ракеткой мира, если сыграю на "Ролан Гаррос"? Посмотрим», — приводит слова итальянского спортсмена Corriere Dello Sport.

    Синнер завершил недельный курс лечения в медицинской клинике в Турине (Италия).

    Напомним, 22-летний итальянец пропускает домашний «Мастерс» в Риме, который стартовал 7 мая. Перед этим Синнер снялся с «тысячника» в Мадриде (Испания) из-за травмы бедра.

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    Отметим, что 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович в случае невыхода в финал «Ролан Гаррос» — 2024 уступит первую строчку мирового рейтинга ATP Синнеру.

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