Алькарас: Было трудно справиться со своими эмоциями, что перерастало в очень странные ситуации

Третья ракетка миравысказался о победе над

«Честно говоря, этот матч напоминает мне прошлогодний матч. Было действительно сложно от первой и до последней секунды. Прежде всего мне было трудно справиться со своими эмоциями, что перерастало в очень странные ситуации. К примеру, было тяжело подавать на матч после того, как я вёл со счетом 40-0 на подаче соперника.

Я очень рад, что в конце концов это не повлияло ни на меня, ни на мою игру, ни на моё ментальное состояние. Я продолжал бороться. Наверное, надо сказать спасибо зрителям, которые поддерживали меня до самого последнего момента встречи. Думаю, именно они подтолкнули меня не сдаваться и продолжать бороться. Эта победа благодаря им. Невероятно приятно иметь за собой такую ​​толпу», — сказал Алькарас в интервью на корте.

В четвертьфинале турнира Алькарас сыграет с россиянином Андреем Рублевым.