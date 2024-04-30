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    Алькарас: Было трудно справиться со своими эмоциями, что перерастало в очень странные ситуации

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Карлос Алькарас
    Третья ракетка мира Карлос Алькарас высказался о победе над Яном-Леннардом Штруффом.

    Карлос Алькарас
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    Карлос Алькарас

    «Честно говоря, этот матч напоминает мне прошлогодний матч. Было действительно сложно от первой и до последней секунды. Прежде всего мне было трудно справиться со своими эмоциями, что перерастало в очень странные ситуации. К примеру, было тяжело подавать на матч после того, как я вёл со счетом 40-0 на подаче соперника.

    Я очень рад, что в конце концов это не повлияло ни на меня, ни на мою игру, ни на моё ментальное состояние. Я продолжал бороться. Наверное, надо сказать спасибо зрителям, которые поддерживали меня до самого последнего момента встречи. Думаю, именно они подтолкнули меня не сдаваться и продолжать бороться. Эта победа благодаря им. Невероятно приятно иметь за собой такую ​​толпу», — сказал Алькарас в интервью на корте.

    В четвертьфинале турнира Алькарас сыграет с россиянином Андреем Рублевым.

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