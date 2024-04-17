Надаль: Буду готов к игре на «Ролан Гаррос»

«Это много значит для меня, потому что еще неделю назад чувствовал, что не смогу сыграть на этом турнире. Это было бы больно, так что я хотя бы сыграл, получил удовольствие от игры, и сейчас самое время продолжать.
Алекс — великий игрок. С точки зрения сегодняшнего тенниса он был в лучшей форме, чем я. Он действительно играет на очень высоком уровне с самого начала сезона. Он сделал очень важный шаг вперед в своем уровне.
Я не очень много тренировался, так что это вдохновляет меня на дальнейшие действия. Оно говорит мне о том, что если я смогу быть в туре и продолжать тренироваться с игроками, то я очень надеюсь и верю, что смогу и дальше быть конкурентоспособным. Если мое тело позволит мне двигаться так, как мне нужно.
Я надеюсь быть конкурентоспособным. Именно так мне нужно действовать, и это даст мне шанс быть готовым хотя бы к выступлению на "Ролан Гаррос" в июне», —цитирует Надаля официальный сайт ATP.
Напомним, выступление в Барселоне стало для 37-летнего Надаля первым с января 2024 года.