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    Соболенко опубликовала эмоциональный пост в соцсетях

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Арина Соболенко
    Вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала эмоциональный пост, обратившись к болельщикам.

    Арина Соболенко
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    Арина Соболенко

    «Хочу поблагодарить всех моих поклонников за вашу любовь и поддержку в это трудное время. Ваши добрые слова так много значат для меня, я ношу их с собой каждый день. Я вам очень за всё благодарна», — написала Арина на своей странице в одной из социальных сетей.

    19 марта стало известно о смерти экс-тренера «Салавата Юлаева» Константина Кольцова, с которым Соболенко несколько лет состояла в отношениях. Также белорусскую теннисистку уже несколько турниров подряд преследуют неудачи, она не может преодолеть стадию четвертьфиналов.

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