Соболенко опубликовала эмоциональный пост в соцсетях

Вторая ракетка мира белорусская теннисисткаопубликовала эмоциональный пост, обратившись к болельщикам.

«Хочу поблагодарить всех моих поклонников за вашу любовь и поддержку в это трудное время. Ваши добрые слова так много значат для меня, я ношу их с собой каждый день. Я вам очень за всё благодарна», — написала Арина на своей странице в одной из социальных сетей.

19 марта стало известно о смерти экс-тренера «Салавата Юлаева» Константина Кольцова, с которым Соболенко несколько лет состояла в отношениях. Также белорусскую теннисистку уже несколько турниров подряд преследуют неудачи, она не может преодолеть стадию четвертьфиналов.