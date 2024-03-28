Тарпищев: Медведев способен выйти в финал

Глава Федерации тенниса России (ФТР)прокомментировал предстоящий матч российского теннисистас представителем Италиив полуфинале турнира серии «Мастерс» в Майами (США).

«Даня должен был выходить в полуфинал. Ждём матча с Синнером. Итальянец цепкий, психологически стойкий, но по качеству игры они похожи с Медведевым.

И надо Дане сломать традицию проигрывать в борьбе — он может это сделать в этот раз. Он способен выйти в финал», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

В четвертьфинале соревнований в Майами Медведев обыграл чилийского теннисиста Николаса Харри со счётом 6:2, 7:6 (9:7), а Синнер одержал победу над чехом Томашем Махачем со счётом 6:4, 6:2.