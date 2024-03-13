Потапова обыграла Паолини, Павлюченкова уступила Костюк на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс

Россиянка Анастасия Потапова (33) в трех сетах сломила сопротивление итальянской теннисистки Ясмине Паолини (14) — 7:5, 0:6, 6:3.
Соперницы находились на корте 1 час 47 минут. Потапова сделала два эйса, восемь двойных ошибок и взяла три из шести брейк-пойнтов.
У Паолини один эйс, три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из шести.
Россиянка Анастасия Павлюченкова (24) уступила свой матч украинке Марте Костюк (31) со счетом 4:6, 1:6.
Игра продолжалась 1 час 19 минут. Россиянке выполнила два эйса, сделала четыре двойные ошибки, взяла один из двух завоеванных брейк-поинтов.
Костюк обошлась без эйсов, совершила двойные ошибки и взяла пять из восьми реализованных брейк-пойнтов.
Бывшая первая ракетка мира датчанка Каролина Возняцки (204) в двух сетах обыграла другую экс-первую ракетку мира немку Анжелику Кербер (607) со счетом 6:4, 6:2.
Встреча шла 1 час 29 минут. Возняцки сделала два эйса, обошлась без двойной ошибки, использовала 5 из 12 брейк-пойнтов.
Кербер допустила три двойные ошибки, ни разу не подала навылет, смогла взять только два брейк-пойнта из четырёх.
Первая ракетка мира Ига Свентек разгромила в своем матче казахстанскую теннисистку Юлию Путинцеву (79) со счетом 6:1, 6:2.
Встреча продолжалась 1 час 10 минут. Свентек сделала одну двойную ошибку, взяла 6 из 14 брейк-поинтов.
Путинцева допустила четыре двойные ошибки, взяла 2 из 6 брейк-поинтов.
В четвертьфинале турнира Свентек сыграет с Возняцки, а Потапова с Костюк.
Все результаты матчей игрового дня 13 марта:
- Анастасия Потапова (Россия, 33) — Ясмине Паолини (Италия, 14) — 7:5, 0:6, 6:3;
- Анастасия Павлюченкова (Россия, 24) — Марта Костюк (Украина, 32) — 4:6, 1:6;
- Анжелика Кербер (Германия, 607) — Каролина Возняцки (Дания, 204) — 4:6, 2:6;
- Ига Свёнтек (Польша, 1) — Юлия Путинцева (Казахстан, 79) — 6:1, 6:2.