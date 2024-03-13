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    • Потапова обыграла Паолини, Павлюченкова уступила Костюк на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс
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    Потапова обыграла Паолини, Павлюченкова уступила Костюк на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Анастасия Потапова Жасмин Паолини Анастасия Павлюченкова Каролин Возняцки Анжелик Кербер Юлия Путинцева Ига Свентек
    В ночь с 12 на 13 марта на «Мастерсе» в американском Индиан-Уэллсе завершились четыре встречи 1/8 финала среди женщин.

    Анастасия Потапова
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    Анастасия Потапова

    Россиянка Анастасия Потапова (33) в трех сетах сломила сопротивление итальянской теннисистки Ясмине Паолини (14) — 7:5, 0:6, 6:3.

    Соперницы находились на корте 1 час 47 минут. Потапова сделала два эйса, восемь двойных ошибок и взяла три из шести брейк-пойнтов.

    У Паолини один эйс, три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из шести.

    Россиянка Анастасия Павлюченкова (24) уступила свой матч украинке Марте Костюк (31) со счетом 4:6, 1:6.

    Игра продолжалась 1 час 19 минут. Россиянке выполнила два эйса, сделала четыре двойные ошибки, взяла один из двух завоеванных брейк-поинтов.

    Костюк обошлась без эйсов, совершила двойные ошибки и взяла пять из восьми реализованных брейк-пойнтов.

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    • Бывшая первая ракетка мира датчанка Каролина Возняцки (204) в двух сетах обыграла другую экс-первую ракетку мира немку Анжелику Кербер (607) со счетом 6:4, 6:2.

    Встреча шла 1 час 29 минут. Возняцки сделала два эйса, обошлась без двойной ошибки, использовала 5 из 12 брейк-пойнтов.

    Кербер допустила три двойные ошибки, ни разу не подала навылет, смогла взять только два брейк-пойнта из четырёх.

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    Первая ракетка мира Ига Свентек разгромила в своем матче казахстанскую теннисистку Юлию Путинцеву (79) со счетом 6:1, 6:2.

    Встреча продолжалась 1 час 10 минут. Свентек сделала одну двойную ошибку, взяла 6 из 14 брейк-поинтов.

    Путинцева допустила четыре двойные ошибки, взяла 2 из 6 брейк-поинтов.

    В четвертьфинале турнира Свентек сыграет с Возняцки, а Потапова с Костюк.

    Все результаты матчей игрового дня 13 марта:
    • Анастасия Потапова (Россия, 33) — Ясмине Паолини (Италия, 14) — 7:5, 0:6, 6:3;
    • Анастасия Павлюченкова (Россия, 24) — Марта Костюк (Украина, 32) — 4:6, 1:6;
    • Анжелика Кербер (Германия, 607) — Каролина Возняцки (Дания, 204) — 4:6, 2:6;
    • Ига Свёнтек (Польша, 1) — Юлия Путинцева (Казахстан, 79) — 6:1, 6:2.
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