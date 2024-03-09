Калинская и Потапова вышли в третий круг турнира в Индиан-Уэллс

Россиянкавышла в третий круг турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс (США), призовой фонд которого составляет 8,9 миллиона долларов.

В матче второго раунда Калинская одержала победу над американкой Тейлор Таунсенд — 7:5, 3:6, 6:4.

Анна допустила 10 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 18.

Следующей соперницей Калинской станет Жасмин Паолини. Ранее в этом сезоне она обыграла итальянку на Открытом чемпионате Австралии и уступила ей в финале турнира в Дубае.

Еще в одном матче Анастасия Потапова выиграла у чешки Мари Боузковой — 7:5, 6:1. Россиянка взяла на приеме 7 геймов.

В следующем матче Потапова сыграет либо с американкой Кайлой Дэй, либо с аргентинкой Надей Подороской.