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    Калинская и Потапова вышли в третий круг турнира в Индиан-Уэллс

    Теннис Прогнозы на теннис Анна Калинская Анастасия Потапова WTA
    Россиянка Анна Калинская вышла в третий круг турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс (США), призовой фонд которого составляет 8,9 миллиона долларов.

    Анна Калинская
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    Анна Калинская

    В матче второго раунда Калинская одержала победу над американкой Тейлор Таунсенд — 7:5, 3:6, 6:4.

    Анна допустила 10 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 18.

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    • Следующей соперницей Калинской станет Жасмин Паолини. Ранее в этом сезоне она обыграла итальянку на Открытом чемпионате Австралии и уступила ей в финале турнира в Дубае.

    Еще в одном матче Анастасия Потапова выиграла у чешки Мари Боузковой — 7:5, 6:1. Россиянка взяла на приеме 7 геймов.

    В следующем матче Потапова сыграет либо с американкой Кайлой Дэй, либо с аргентинкой Надей Подороской.

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