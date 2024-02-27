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    Хачанов: Здорово провести такой матч, чтобы адаптироваться к условиям

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Карен Хачанов
    Российский теннисист Карен Хачанов высказался о победе над французом Люкой Ван Ашем (6:2, 6:3) в первом круге турнира в Дубае (ОАЭ).

    Карен Хачанов
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    Карен Хачанов

    «Очень доволен, что удалось отыграться во втором сете. После Дохи у меня было всего два дня перерыва между турнирами. Здорово провести такой матч, чтобы адаптироваться к условиям. Я тренируюсь и живу в Дубае, поэтому для меня это особенный турнир. Мне тут очень комфортно. Вижу много болельщиков. Спасибо всем. Спасибо всем, кто понимает меня», — сказал Хачанов в послематчевом интервью.

    Следующим соперником Хачанова станет чех Иржи Легечка.

    Напомним, на прошлой неделе Хачанов выиграл турнир в Дохе (Катар).

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