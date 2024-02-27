Хачанов: Здорово провести такой матч, чтобы адаптироваться к условиям

Российский теннисиствысказался о победе над французом(6:2, 6:3) в первом круге турнира в Дубае (ОАЭ).

«Очень доволен, что удалось отыграться во втором сете. После Дохи у меня было всего два дня перерыва между турнирами. Здорово провести такой матч, чтобы адаптироваться к условиям. Я тренируюсь и живу в Дубае, поэтому для меня это особенный турнир. Мне тут очень комфортно. Вижу много болельщиков. Спасибо всем. Спасибо всем, кто понимает меня», — сказал Хачанов в послематчевом интервью.

Следующим соперником Хачанова станет чех Иржи Легечка.

Напомним, на прошлой неделе Хачанов выиграл турнир в Дохе (Катар).