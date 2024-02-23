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    Алькарас: У Синнера нет никакого секрета, он просто много работал

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Янник Синнер Карлос Алькарас
    Испанский теннисист Карлос Алькарас дал комментарий по поводу игры Янника Синнера в последнее время.

    Карлос Алькарас
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    Карлос Алькарас

    «Я всегда говорил, что никакого секрета нет. Он очень много работал, и это видно. На каждом турнире он очень сосредоточен на том, что ему нужно сделать, он трудолюбивый. Синнер изменился и стал более профессионально относиться к своему делу. Раньше он тоже был профессионалом, но теперь еще больше. Он работает каждый день. Повседневная работа окупается, и именно это произошло с Янником Синнером. Я рад за него и его команду», — цитирует Алькараса Marca.

    Напомним, ранее Синнер смог победить на Открытом чемпионате Австралии.

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