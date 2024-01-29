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    Калинская поднялась на 37 мест в обновленном рейтинге WTA

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Анна Калинская
    Российская теннисистка Анна Калинская поднялась на 37 позиций в обновленном рейтинге WTA.

    Анна Калинская
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    Анна Калинская

    Спортсменка добралась до 1/4 финала Australian Open. Теперь она находится на 38-м месте.

    Лидирует в рейтинге WTA Ига Свентек из Польши.

    Рейтинг WTA, версия от 29 января:

    1 (1). Ига Свентек (Польша) — 9770 очков;
    2 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) — 8905;
    3 (4). Кори Гауфф (США) — 7200;
    4 (5). Джессика Пегула (США) — 5705;
    5 (3). Елена Рыбакина (Казахстан) — 5688;
    6 (6). Онс Жабер (Тунис) — 4076;
    7 (15). Чжэн Циньвэнь (Китай) — 3950;
    8 (7). Маркета Вондроушова (Чехия) — 3846;
    9 (8). Мария Саккари (Греция) — 3710;
    10 (9). Каролина Мухова (Чехия) — 3520...
    14 (15). Дарья Касаткина (Россия) — 2838;
    15 (16). Людмила Самсонова (Россия) — 2700;
    16 (17). Вероника Кудерметова (Россия) — 2495...
    21 (20). Екатерина Александрова (Россия) — 2095...
    27 (29). Анастасия Потапова (Россия) — 1634...
    35 (47). Мирра Андреева (Россия) — 1408...
    38 (75). Анна Калинская (Россия) — 1343...
    42 (46). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1178...
    50 (57). Анна Блинкова (Россия) — 1192...
    62 (74). Элина Аванесян (Россия) — 1049...
    84 (90). Камилла Рахимова (Россия) — 853...
    100 (170). Мария Тимофеева (Россия) — 730.

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