Калинская поднялась на 37 мест в обновленном рейтинге WTA

Спортсменка добралась до 1/4 финала Australian Open. Теперь она находится на 38-м месте.
Лидирует в рейтинге WTA Ига Свентек из Польши.
Рейтинг WTA, версия от 29 января:
1 (1). Ига Свентек (Польша) — 9770 очков;
2 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) — 8905;
3 (4). Кори Гауфф (США) — 7200;
4 (5). Джессика Пегула (США) — 5705;
5 (3). Елена Рыбакина (Казахстан) — 5688;
6 (6). Онс Жабер (Тунис) — 4076;
7 (15). Чжэн Циньвэнь (Китай) — 3950;
8 (7). Маркета Вондроушова (Чехия) — 3846;
9 (8). Мария Саккари (Греция) — 3710;
10 (9). Каролина Мухова (Чехия) — 3520...
14 (15). Дарья Касаткина (Россия) — 2838;
15 (16). Людмила Самсонова (Россия) — 2700;
16 (17). Вероника Кудерметова (Россия) — 2495...
21 (20). Екатерина Александрова (Россия) — 2095...
27 (29). Анастасия Потапова (Россия) — 1634...
35 (47). Мирра Андреева (Россия) — 1408...
38 (75). Анна Калинская (Россия) — 1343...
42 (46). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1178...
50 (57). Анна Блинкова (Россия) — 1192...
62 (74). Элина Аванесян (Россия) — 1049...
84 (90). Камилла Рахимова (Россия) — 853...
100 (170). Мария Тимофеева (Россия) — 730.