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    Джокович: Синнер полностью переиграл меня

    Теннис Прогнозы на теннис Australian Open Новак Джокович  Янник Синнер ATP
    Серб Новак Джокович прокомментировал поражение от итальянца Янника Синнера (1:6, 2:6, 7:6 (8:6), 3:6) в полуфинале Открытого чемпионата Австралии.

    Новак Джокович
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    Новак Джокович

    «Поздравляю Синнера с отличным матчем. Он заслуженно вышел в финал. Сегодня он меня полностью переиграл.

    Я был шокирован своим уровнем — в плохом смысле этого слова. В первых двух сетах у меня мало что получалось.

    Думаю, это один из моих худших матчей на турнирах "Большого шлема". По крайней мере, из тех, что я помню.

    Не очень приятные ощущения от такой игры. Но в то же время нужно отдать ему должное за то, что он все делал лучше меня.

    Я старался, боролся. Мне удалось немного подтянуть свою игру в третьем сете — я отыграл матчбол, провел хороший тай-брейк. Но опять же, в четвертом сете снова все пошло не так, это был не тот гейм, где надо было проигрывать. Я вел 40:0, но отдал подачу, играя против ветра. Да, просто в целом уровень моего тенниса был не очень высоким.

    В такие моменты пытаешься успокоиться, но в то же время ищешь настрой и свою игру. Я старался, и болельщики были потрясающими. Горячо поддерживали и меня, и Янника», — сказал 36-летний теннисист после матча.

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    • Джокович проиграл на Australian Open впервые с 2018 года. Ранее он десять раз выигрывал турнир «Большого шлема» в Мельбурне.

    В финале Синнер встретится с победителем матча Даниил Медведев (Россия) — Александр Зверев (Германия).

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