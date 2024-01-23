Синнер: Я с нетерпением жду встречи с Джоковичем

Итальянский теннисиствысказался о предстоящем матче св полуфинале Australian Open.

«Я тренируюсь ради того, чтобы играть против лучших игроков мира. Очевидно, что он достиг небывалых высот на этом турнире, поэтому мне приятно сыграть против него, особенно на заключительной стадии, когда всё становится немного интереснее.

Я с нетерпением жду нашей встречи. Я знаю, что будет тяжело. Я постараюсь контролировать то, что смогу, выложиться на 100%, бороться за каждый мяч. И тогда посмотрим, кто кого. Больше я ничего не могу сделать. Вне зависимости от соперника.

Так что я очень жду этого матча и постараюсь подготовиться к нему как можно лучше», — приводит слова Синнера пресс-служба турнира.