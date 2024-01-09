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    Чесноков: Самсонова находится в ужасной форме

    Теннис Прогнозы на теннис Людмила Самсонова WTA
    Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков раскритиковал Людмилу Самсонову, которая не смогла пройти первый круг на турнире в Аделаиде.

    Людмила Самсонова
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    Людмила Самсонова

    Самсонова потерпела поражение от немки Лауры Зигемунд (7:6 (7:1), 4:6, 4:6). На прошлой неделе россиянка не выиграла ни одного матча в Брисбене.

    «Первый матч она проиграла Мирре Андреевой, которая находится в хорошей форме, а второй проиграла Зигемунд.

    Знаете, с Зигемунд играть не так просто, она может абсолютно все: и плотно подать, и срезать, и укоротить, — не у многих есть такое разнообразие ударов.

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    • Если говорить об игре Самсоновой, то она сейчас просто ужасная, я не знаю, как можно так играть на турнирах WTA. Не знаю, с чем это связанно, надеюсь, к Открытому чемпионату Австралии она наберет форму», — приводит слова Чеснокова ТАСС.

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