Чесноков: Самсонова находится в ужасной форме

Финалист Кубка Дэвиса 1995 годараскритиковал, которая не смогла пройти первый круг на турнире в Аделаиде.

Самсонова потерпела поражение от немки Лауры Зигемунд (7:6 (7:1), 4:6, 4:6). На прошлой неделе россиянка не выиграла ни одного матча в Брисбене.

«Первый матч она проиграла Мирре Андреевой, которая находится в хорошей форме, а второй проиграла Зигемунд.

Знаете, с Зигемунд играть не так просто, она может абсолютно все: и плотно подать, и срезать, и укоротить, — не у многих есть такое разнообразие ударов.

Если говорить об игре Самсоновой, то она сейчас просто ужасная, я не знаю, как можно так играть на турнирах WTA. Не знаю, с чем это связанно, надеюсь, к Открытому чемпионату Австралии она наберет форму», — приводит слова Чеснокова ТАСС.