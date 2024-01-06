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    Сафиуллин не вышел в финал турнира в Брисбене

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Роман Сафиуллин Хольгер Руне
    Российский теннисист Роман Сафиуллин потерпел поражение в полуфинале турнира в Брисбене (Австралия).

    Роман Сафиуллин
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    Роман Сафиуллин

    В 1/2 финала он проиграл со счетом 4:6, 6:7 (0:7) представителю Дании Хольгеру Руне.

    Теннисисты провели на корте 1 час 38 минут.

    Сафиуллин выполнил пять эйсов, допустил пять двойных ошибок и реализовал один из двух брейк-пойнтов.

    У Руне 7 подач навылет, четыре двойные ошибки, а также два реализованных брейк-пойнта из семи.

    Во втором полуфинале сыграют Джордан Томпсон из Австралии и болгарин Григор Димитров.

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    Турнир в Брисбене (Австралия) проходит с 31 декабря по 7 января 2024 года.

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