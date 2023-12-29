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    Тарпищев: 2023 год можно считать для Медведева удачным

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Шамиль Тарпищев Даниил Медведев
    Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказался о выступлении Даниила Медведева в 2023 году.

    Шамиль Тарпищев
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    Шамиль Тарпищев

    «Несомненно, 2023 год можно считать для Медведева удачным, даже несмотря на то, что Даниил не победил на турнире "Большого шлема". Сам факт, что на счету Медведева за год 5 титулов и 19 финалов, говорит сам за себя. В остальном можно сетовать на некоторое неправильное планирование, потому что неудачи в начале года на "Шлемах" были вызваны тем, что Медведев был вынужден играть много подряд матчей, что не очень хорошо сказалось.

    Нельзя же сделать так, чтобы третий игрок стал вторым. Есть рейтинг и есть результаты. О чем-то можно было бы говорить, если бы Медведев или Рублев победили на "Шлеме". Тогда оценки турниров были бы другими», — цитирует Тарпищева Sport24.

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