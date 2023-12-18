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    Рублев высказался о скандале в матче с Руне

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Андрей Рублёв Хольгер Руне
    Российский теннисист Андрей Рублев отреагировал на свое поведение в матче выставочного турнира UTS с датчанином Хольгером Руне.

    Андрей Рублев
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    Андрей Рублев

    Рублев уступил Руне со счетом 0:3 (10:20, 11:12, 11:16). После второй четверти россиянин махал руками перед глазами судьи, а также спорил с арбитрами и организаторами соревнований.

    «Счёт был 8:9, и я пробил в сетку, поэтому счёт стал 10:8 в пользу Хольгера. Я показал жестом, что хочу воспользоваться бонусной картой на три очка. Я не сказал об этом, но показал жестом. Когда на экране появилось сообщение "Бонусная карта", я подумал, что это моя. Следующий розыгрыш я выиграл, и в моей голове счёт был 11:10, а потом я выиграл ещё одно очко и думал, что счёт стал 12:10. Но на самом деле карточку дали Руне, он не сумел ей воспользоваться, и когда время закончилось, счёт был 11:11, а не 12:10, как думал я. Единственное, что я просил, — чтобы судья посмотрел повтор. Если Руне действительно запросил карточку первым, никаких проблем. Но я хотел, чтобы это проверили.

    Когда каждое очко важно, идёт напряжённый матч, частота пульса высокая, а потом случается нечто подобное, ты чувствуешь себя крайне разочарованным. Будто вся твоя работа была напрасной. Я отреагировал неприемлемо, но случилось то, что случилось», — приводит слова Рублёва Daily Express.

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