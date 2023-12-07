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    Радукану возобновит карьеру в январе 2024 года

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Эмма Радукану Кори Гауфф  Каролин Возняцки
    Чемпионка US Open — 2021, британская теннисистка Эмма Радукану объявила, что вернется в WTA-тур после нового года.

    Эмма Радукану
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    Эмма Радукану

    Это произойдет на турнире серии WTA-250 в Окленде (1-7 января). Организаторы соревнований предоставят Радукану wild-card.

    Вообще турнир получится довольно представительным. Стало известно, что на нем выступят также победительница US Open — 2023 американка Кори Гауфф и чемпионка Australian Open — 2018, экс-первая ракетка мира датчанка Каролин Возняцки.

    В этом сезоне Радукана сыграла на корте всего 9 игр, ее постоянно преследовали травмы, она перенесла операции на обеих руках и голеностопе.

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