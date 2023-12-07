Радукану возобновит карьеру в январе 2024 года

Чемпионка US Open — 2021, британская теннисисткаобъявила, что вернется в WTA-тур после нового года.

Это произойдет на турнире серии WTA-250 в Окленде (1-7 января). Организаторы соревнований предоставят Радукану wild-card.

Вообще турнир получится довольно представительным. Стало известно, что на нем выступят также победительница US Open — 2023 американка Кори Гауфф и чемпионка Australian Open — 2018, экс-первая ракетка мира датчанка Каролин Возняцки.

В этом сезоне Радукана сыграла на корте всего 9 игр, ее постоянно преследовали травмы, она перенесла операции на обеих руках и голеностопе.