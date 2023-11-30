Медведев и Рублев попали в топ-5 игроков по количеству эйсов в 2023-м году

Два российских теннисиста Андрей Рублев и Даниил Медведев вошли в топ-5 теннисистов мира, которые в 2023 году выполнили наибольшее количество подач навылет.

Лидеры по эйсам в ATP-туре. 2023 год

1. Хуберт Хуркач (Польша) — 1031 эйс (в 69 матчах).

2. Тейлор Фритц (США) — 692 (в 77 матчах);

3. Андрей Рублёв (Россия) — 616 (в 82 матчах);

4. Александр Зверев (Германия) — 613 (в 80 матчах);

5. Даниил Медведев (Россия) — 574 (в 84 матчах);

6. Стефанос Циципас (Греция) — 574 (в 71 матче);

7. Александр Бублик (Казахстан) — 543 (в 48 матчах);

8. Бен Шелтон (США) — 505 (в 50 матчах);

9. Кристофер Юбэнкс (США) — 498 (в 41 матче);

10. Джон Иснер (США) — 480 (в 23 матчах).

Ранее Медведев дошел до полуфинала на Итоговом чемпионате ATP. Соревнования прошли в Турине (Италия). Их победителем стал серб Новак Джокович, который является первой ракеткой мира.