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    Медведев и Рублев попали в топ-5 игроков по количеству эйсов в 2023-м году

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Даниил Медведев Андрей Рублёв
    Два российских теннисиста Андрей Рублев и Даниил Медведев вошли в топ-5 теннисистов мира, которые в 2023 году выполнили наибольшее количество подач навылет.

    Даниил Медведев
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    Даниил Медведев

    Лидеры по эйсам в ATP-туре. 2023 год

    1. Хуберт Хуркач (Польша) — 1031 эйс (в 69 матчах).
    2. Тейлор Фритц (США) — 692 (в 77 матчах);
    3. Андрей Рублёв (Россия) — 616 (в 82 матчах);
    4. Александр Зверев (Германия) — 613 (в 80 матчах);
    5. Даниил Медведев (Россия) — 574 (в 84 матчах);
    6. Стефанос Циципас (Греция) — 574 (в 71 матче);
    7. Александр Бублик (Казахстан) — 543 (в 48 матчах);
    8. Бен Шелтон (США) — 505 (в 50 матчах);
    9. Кристофер Юбэнкс (США) — 498 (в 41 матче);
    10. Джон Иснер (США) — 480 (в 23 матчах).

    Ранее Медведев дошел до полуфинала на Итоговом чемпионате ATP. Соревнования прошли в Турине (Италия). Их победителем стал серб Новак Джокович, который является первой ракеткой мира.

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