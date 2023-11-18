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    Рублев: Много матчей проигрываю не по игре, а из-за эмоций

    Теннис Андрей Рублёв
    Россиянин Андрей Рублев оценил свое выступление на Итоговом турнире ATP.

    Андрей Рублев
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    Андрей Рублев

    Рублев не смог выйти в полуфинал, проиграв на групповом этапа все три матча. Пятая ракетка мира уступил Даниилу Медведеву, Карлосу Алькарасу и Александру Звереву.

    «Позитивное, что получилось отобраться на Итоговый — круто быть здесь среди этих игроков. Это мой лучший сезон в карьере, посмотрим, надеюсь, что это не предел. Надеюсь, что смогу еще прибавить.

    Сейчас отдохну неделю, а потом начну предсезонную подготовку. За неделю постараюсь забыть теннис, потом буду вспоминать заново.

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    • Критиковать себя буду за то, что эмоции до сих пор много мешают. Много матчей из-за этого проигрываю не по игре, а из-за эмоций.

    Но сейчас я прибавил в эмоциональных моментах, где мне этого не хватало. Это помогло закончить год в пятерке», — приводит слова Рублева «Чемпионат».

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