Рублев: Много матчей проигрываю не по игре, а из-за эмоций

Россияниноценил свое выступление на Итоговом турнире ATP.

Рублев не смог выйти в полуфинал, проиграв на групповом этапа все три матча. Пятая ракетка мира уступил Даниилу Медведеву, Карлосу Алькарасу и Александру Звереву.

«Позитивное, что получилось отобраться на Итоговый — круто быть здесь среди этих игроков. Это мой лучший сезон в карьере, посмотрим, надеюсь, что это не предел. Надеюсь, что смогу еще прибавить.

Сейчас отдохну неделю, а потом начну предсезонную подготовку. За неделю постараюсь забыть теннис, потом буду вспоминать заново.

Критиковать себя буду за то, что эмоции до сих пор много мешают. Много матчей из-за этого проигрываю не по игре, а из-за эмоций.

Но сейчас я прибавил в эмоциональных моментах, где мне этого не хватало. Это помогло закончить год в пятерке», — приводит слова Рублева «Чемпионат».