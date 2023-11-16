Джокович: Я не буду фанатом №1 Синнера в матче с Руне

Сербский теннисистподелился ожиданиями от матчана групповом этапе Итогового чемпионата ATP.

«Я не буду фанатом №1 Янника сегодня, как Зверев сказал вчера в адрес Даниила. Если Синнер выиграет, я буду в полуфинале, если нет, то закончу прекрасный сезон на победной ноте. Всё, о чём я сейчас думаю, о том, как я хочу обнять детей. Даже не знаю, буду ли я смотреть матч Янника и Хольгера. У меня впереди ещё Кубок Дэвиса, думаю об этом.

Алькарас, Синнер и Руне — больше не дети. Им уже всем 18 есть. Они будущее тенниса, которое будет заботиться об этом спорте. Но они уже и настоящее. От вечернего матча я не знаю, чего ждать, потому что Синнер уже в полуфинале — это чуть расслабляет. Но он играет на высочайшем уровне, хотя Руне тоже. Это большое противостояние, которое мы ещё увидим в будущем. Не думаю, что кто-то из них захочет проигрывать», — цитирует Джоковича «Чемпионат».

От результата данного поединка зависит, выйдет Джокович в плей-офф или нет. Если победит Синнер, Новак выйдет в полуфинал со второго места в группе. Если же победу одержит Руне, датчанин выйдет с первого места, а Синнер — со второго.