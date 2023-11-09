Камельзон: Шевченко ждет большое будущее

Заслуженный тренер Россиивысказался о матче 1/4 финала турнира в Метце (Франция), где российский теннисистсо счетом 6:4, 6:4 одолел соотечественника

«Победа Шевченко над Хачановым, как я и говорил, была маловероятна. Александр прорывается вперед и уже становится четвертой ракеткой в России после Хачанова. Поздравляю, он молодец. Удивляет нас. Жаль Хачанова, но эта победа хорошая.

Шевченко ждет большое будущее. Во-первых, его рейтинг будет подниматься на таких победах. Во-вторых, он наберется уверенности, потому что, когда он ворвется в тридцатку, работа будет уже другая», — сказал Камельзон «Чемпионату».