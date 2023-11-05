Пегула не считает себя фаворитом в финале Итогового турнира WTA

Американская теннисисткавысказалась о выходе в финал Итогового турнира WTA.

До этого Пегула одолела соотечественницу Коко Гауфф со счетом 6:2, 6:1.

«К концу года мне удалось собраться с силами. Перед этим турниром я проделала хорошую работу. В прошлом году было неприятно покидать турнир, уступив во всех матчах. Рада, что изменила ситуацию. И сейчас я уверена в себе перед финалом.

Я не считаю себя фавориткой, учитывая, что Соболенко и Свентек стоят выше меня в рейтинге. Вероятно, меня будут считать аутсайдером, хотя я и показываю отличный теннис», — приводит пресс-служба WTA слова Пегулы.

В финале Итогового турнира Пегула встретится с победительницей матча Ига Свентек (Польша) — Арина Соболенко (Белоруссия).