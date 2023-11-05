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    Пегула не считает себя фаворитом в финале Итогового турнира WTA

    Теннис Прогнозы на теннис Финал тура WTA WTA Джессика Пегула
    Американская теннисистка Джессика Пегула высказалась о выходе в финал Итогового турнира WTA.

    Джессика Пегула
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    Джессика Пегула

    До этого Пегула одолела соотечественницу Коко Гауфф со счетом 6:2, 6:1.

    «К концу года мне удалось собраться с силами. Перед этим турниром я проделала хорошую работу. В прошлом году было неприятно покидать турнир, уступив во всех матчах. Рада, что изменила ситуацию. И сейчас я уверена в себе перед финалом.

    Я не считаю себя фавориткой, учитывая, что Соболенко и Свентек стоят выше меня в рейтинге. Вероятно, меня будут считать аутсайдером, хотя я и показываю отличный теннис», — приводит пресс-служба WTA слова Пегулы.

    В финале Итогового турнира Пегула встретится с победительницей матча Ига Свентек (Польша) — Арина Соболенко (Белоруссия).

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