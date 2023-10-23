Чесноков: Корнеевой уже пора бросать юниорские турниры

Бывшая девятая ракетка миравысказался о победе россиянкина юниорском Итоговом турнире Международной федерации тенниса (ITF).

По мнению специалиста, спортсменке стоит выйти на взрослый уровень.

«Победа Корнеевой на юниорском Итоговом турнире абсолютно закономерна, мне кажется, что она уже переросла этот уровень, ей пора бросать эти турниры и уже играть на взрослых. Я видел её дебютные матчи на уровне WTA, и ей явно пока не хватает опыта на таком уровне.

Если сравнивать Корнееву с Миррой Андреевой, которую она обыграла в финале Открытого чемпионата Австралии по юниорам, то Мирра уже матёрый игрок, у неё есть большие победы, Корнеевой нужно её догонять», — приводит слова Чеснокова ТАСС.