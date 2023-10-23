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    Чесноков: Корнеевой уже пора бросать юниорские турниры

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Алина Корнеева
    Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков высказался о победе россиянки Алины Корнеевой на юниорском Итоговом турнире Международной федерации тенниса (ITF).

    Алина Корнеева
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    Алина Корнеева

    По мнению специалиста, спортсменке стоит выйти на взрослый уровень.

    «Победа Корнеевой на юниорском Итоговом турнире абсолютно закономерна, мне кажется, что она уже переросла этот уровень, ей пора бросать эти турниры и уже играть на взрослых. Я видел её дебютные матчи на уровне WTA, и ей явно пока не хватает опыта на таком уровне.

    Если сравнивать Корнееву с Миррой Андреевой, которую она обыграла в финале Открытого чемпионата Австралии по юниорам, то Мирра уже матёрый игрок, у неё есть большие победы, Корнеевой нужно её догонять», — приводит слова Чеснокова ТАСС.

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