Алькарас: Победа Синнера над Медведевым совсем не удивила

Испанецотреагировал на победу итальянца Янника Синнера над российским теннисистомв финале турнира в Пекине (Китай).

Синнер одолел Медведева на двух тай-брейках со счетом 7:6 (7:2), 7:6 (7:2).

«Я видел матч, но не полностью. Меня совсем не удивила победа Янника. Я знаю, какими способностями он обладает, знаю его уровень. Синнер — один из лучших теннисистов мира, он может победить любого. Финал меня не удивил. Я знаю, что он проиграл Даниилу шесть раз подряд, но всегда можно стать лучше, изучив игру соперника. Синнер с этим справился. Я очень рад за него. Его игровой уровень в этом матче был невероятным», — приводит слова Алькараса Tennis Majors.