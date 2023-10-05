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    Алькарас: Победа Синнера над Медведевым совсем не удивила

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Карлос Алькарас Даниил Медведев Янник Синнер
    Испанец Карлос Алькарас отреагировал на победу итальянца Янника Синнера над российским теннисистом Даниилом Медведевым в финале турнира в Пекине (Китай).

    Карлос Алькарас
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    Карлос Алькарас

    Синнер одолел Медведева на двух тай-брейках со счетом 7:6 (7:2), 7:6 (7:2).

    «Я видел матч, но не полностью. Меня совсем не удивила победа Янника. Я знаю, какими способностями он обладает, знаю его уровень. Синнер — один из лучших теннисистов мира, он может победить любого. Финал меня не удивил. Я знаю, что он проиграл Даниилу шесть раз подряд, но всегда можно стать лучше, изучив игру соперника. Синнер с этим справился. Я очень рад за него. Его игровой уровень в этом матче был невероятным», — приводит слова Алькараса Tennis Majors.

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