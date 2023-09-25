Хачанов отреагировал на выход в финал турнира в Чжухае

Российский теннисистпрокомментировал выход в финал турнира категории ATP-250 в Чжухае (Китай).

«С 2020-го у нас не было азиатской серии. И это был мой первый титул, когда мне было всего 20 лет. Так что я об этом думал. И вот я уже в финале. В финале соперника не выбирают — встретятся два лучших игрока. И пусть победит сильнейший», — сказал Хачанов в интервью на корте.

В матче 1/2 финала Хачанов одержал победу над американцем Себастьяном Кордой со счетом 7:5, 6:4.

Хачанов проводит всего лишь второй турнир после травмы, из-за которой пропустил весь летний отрезок сезона.