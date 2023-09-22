Халеп будет судиться с производителем биодобавок после своей дисквалификации

Экс-первая ракетка мираподала в суд на компанию-производителя БАДов, которые она использовала в пище, после дисквалификации из-за допинга.

В сентябре в организме румынской теннисистки был обнаружен запрещенный препарат роксадустат, содержавшийся в биодобавках. В итоге Халеп получила дисквалификацию сроком на 4 года.

«Мы подали в суд на канадскую компанию примерно месяц назад. Иск может быть только компенсационным и не имеет никаких последствий для спортивного дела», — приводит слова адвоката спортсменки Богдана Стоицы румынское издание Digi Sport.

Симона Халеп подала иск на сумму в 10 млн долларов, который она намерена получить от производителя биодобавок из-за ухода своих спонсоров. До начала допингового скандала только по спонсорским контрактам румынка получала около $ 4 млн в год.