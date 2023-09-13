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    Беккер: Для Джоковича не существует пределов

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Новак Джокович 
    Бывшая первая ракетка мира, немец Борис Беккер поделился мнением об успехе сербского теннисиста Новака Джоковича на US Open 2023.

    Новак Джокович
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    Новак Джокович

    «Небо — не предел. Для него не существует пределов. Нельзя быть таким подтянутым, голодным до побед и воодушевлённым в 36 лет. Он не человек. Всем любопытно посмотреть, куда может зайти Новак. Он абсолютно уверен в себе. Новак попросил распечатать футболки для финала ещё за неделю до матча. Потому что победа была его целью, и он был уверен, что добьётся своего», — приводит слова Беккера La Gazzetta dello Sport.

    Ранее в финале Открытого чемпионата США — 2023 Джокович победил россиянина Даниила Медведева со счетом 6:3, 7:6 (7:5), 6:3.

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