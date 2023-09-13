Беккер: Для Джоковича не существует пределов

Бывшая первая ракетка мира, немецподелился мнением об успехе сербского теннисистана US Open 2023.

«Небо — не предел. Для него не существует пределов. Нельзя быть таким подтянутым, голодным до побед и воодушевлённым в 36 лет. Он не человек. Всем любопытно посмотреть, куда может зайти Новак. Он абсолютно уверен в себе. Новак попросил распечатать футболки для финала ещё за неделю до матча. Потому что победа была его целью, и он был уверен, что добьётся своего», — приводит слова Беккера La Gazzetta dello Sport.

Ранее в финале Открытого чемпионата США — 2023 Джокович победил россиянина Даниила Медведева со счетом 6:3, 7:6 (7:5), 6:3.