Соболенко стала первой ракеткой мира, Касаткина поднялась на 12-е место в рейтинге WTA

Белорускавпервые в карьере поднялась на первое место в рейтинге WTA.

Соболенко вышла на первое место, опередив Игу Свентек, по итогам Открытого чемпионата США, на котором она добралась до финала.

В решающем матче Арина уступила Кори Гауфф. После триумфа в Нью-Йорке 19-летняя американка стала третьей ракеткой мира.

Свентек, проигравшая в четвертом круге US Open Алене Остапенко, продержалась на вершине рейтинга 75 недель.

Среди россиянок выше всех находится Дарья Касаткина, поднявшаяся с 14-й на 12-ю позицию.

Рейтинг WTA (версия от 11 сентября):

1 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) — 9266 очков

2 (1). Ига Швентек (Польша) — 8195

3 (6). Кори Гауфф (США) — 6165

4 (4). Елена Рыбакина (Казахстан) — 5790

5 (3). Джессика Пегула (США) — 5755

6 (9). Маркета Вондроушова (Чехия) — 3830

7 (5). Онс Жабер (Тунис) — 3771

8 (10). Каролина Мухова (Чехия) — 3765

9 (8). Мария Саккари (Греция) — 3525

10 (7). Каролин Гарсия (Франция) — 3050…

12 (14). Дарья Касаткина (Россия) — 2790;

17 (15). Людмила Самсонова (Россия) — 2415;

18 (16). Вероника Кудерметова (Россия) — 2250;

19 (20). Екатерина Александрова (Россия) — 2250;

27 (27). Анастасия Потапова (Россия) — 1615…

38 (38). Анна Блинкова (Россия) — 1263…

57 (63). Мирра Андреева (Россия) — 979…

63 (66). Элина Аванесян (Россия) — 931…

76 (72). Камилла Рахимова (Россия) — 826…

82 (98). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 790

83 (84). Диана Шнайдер (Россия) — 790…

92 (89). Анна Калинская (Россия) — 755.