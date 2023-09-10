Веснина: В финале US Open 2023 Медведев и Джокович устроят блокбастер

Российская теннисисткаподелилась ожиданиями от встречи соотечественникас сербомв финале Открытого чемпионата США — 2023.

«Медведев и Джокович — лучшие игроки мира на данный момент. В финале US Open нас ждёт настоящий блокбастер! Они оба прибавляют от матча к матчу. В игре с Новаком нужно будет сыграть ещё лучше, чем с Карлосом. В первую очередь будет психологическое противостояние. Чем сильнее нервы, тем лучше будет игра. Роддик однажды сказал: "Новак сначала забирает твои ноги, а затем твою душу!" Фаворита в этом финале не будет. Шансы 50 на 50», — сказала Веснина «Чемпионату».

Ранее US Open 2023 в женском одиночном разряде выиграла американка Кори Гауфф.