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    Винус Уильямс: Молитесь о моем здоровье, чтобы я могла продолжать выходить на корт

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Вероника Кудерметова Винус Уильямс
    Американская теннисистка Винус Уильямс прокомментировала победу над россиянкой Вероникой Кудерметовой на турнире в Цинциннати (США).

    Винус Уильямс
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    Винус Уильямс

    «Определённо, удовлетворение от сегодняшнего матча — это вся работа, которая была проведена для того, чтобы просто быть здесь. Моё падение на Уимблдоне было для меня шоком: я не могла поверить, что это произошло, особенно после всех травм за последние годы. Я всё думала: "Как это случилось?" Тот матч был по-настоящему тяжёлым для меня.

    Конечно, сейчас я очень рада быть здесь. Я сделала всё возможное, чтобы вернуться как можно скорее и в наилучшей форме, какую только могла набрать за это время. Так что я чувствую удовлетворение, что смогла победить, учитывая малое количество времени на подготовку.

    Если честно, я думаю, что нахожусь на лучшем уровне, чем в начале года. На самом деле я волновалась из-за задержки из-за дождя, потому что у меня была травма в Окленде, когда тоже были перерывы из-за дождя, а потом я получила травму. Я думала: "Боже мой, я не могу допустить, чтобы это повторилось".

    Серена писала мне после этого матча. Она сказала много слов в мою поддержку. Она просто поддерживает меня, верит в мой рост, в то, что я могу быть лучшей. Она знает, что у меня внутри. Очевидно, приятно, что Серена рядом, потому что она знает, в каком положении я нахожусь и каково это — быть в таком положении. Приятно, что она верит в меня.

    С каждым разом я играю всё лучше. Поэтому я просто говорю всем: Молитесь за меня, молитесь о моём здоровье, чтобы я могла продолжать выходить на корт», — сказала Уильямс-старшая на пресс-конференции.

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