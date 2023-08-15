Винус Уильямс: Молитесь о моем здоровье, чтобы я могла продолжать выходить на корт

Американская теннисисткапрокомментировала победу над россиянкойна турнире в Цинциннати (США).

«Определённо, удовлетворение от сегодняшнего матча — это вся работа, которая была проведена для того, чтобы просто быть здесь. Моё падение на Уимблдоне было для меня шоком: я не могла поверить, что это произошло, особенно после всех травм за последние годы. Я всё думала: "Как это случилось?" Тот матч был по-настоящему тяжёлым для меня.

Конечно, сейчас я очень рада быть здесь. Я сделала всё возможное, чтобы вернуться как можно скорее и в наилучшей форме, какую только могла набрать за это время. Так что я чувствую удовлетворение, что смогла победить, учитывая малое количество времени на подготовку.

Если честно, я думаю, что нахожусь на лучшем уровне, чем в начале года. На самом деле я волновалась из-за задержки из-за дождя, потому что у меня была травма в Окленде, когда тоже были перерывы из-за дождя, а потом я получила травму. Я думала: "Боже мой, я не могу допустить, чтобы это повторилось".

Серена писала мне после этого матча. Она сказала много слов в мою поддержку. Она просто поддерживает меня, верит в мой рост, в то, что я могу быть лучшей. Она знает, что у меня внутри. Очевидно, приятно, что Серена рядом, потому что она знает, в каком положении я нахожусь и каково это — быть в таком положении. Приятно, что она верит в меня.

С каждым разом я играю всё лучше. Поэтому я просто говорю всем: Молитесь за меня, молитесь о моём здоровье, чтобы я могла продолжать выходить на корт», — сказала Уильямс-старшая на пресс-конференции.