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    Алькарас: Сейчас есть много игроков, которые могут выиграть «Ролан Гаррос»

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Ролан Гаррос Карлос Алькарас
    Испанский теннисист Карлос Алькарас поделился своими ожиданиями от предстоящего «Ролан Гаррос».

    Карлос Алькарас
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    Карлос Алькарас

    «Как в связи с результатами, которые я показываю на корте, так и благодаря своей уверенности я попадаю в список кандидатов на то, чтобы выиграть "Ролан Гаррос". Правда в том, что я не боюсь сказать это, как и другие великие игроки. Учитывая отсутствие Рафы, Джокович является одним из претендентов, точно так же как Синнер, Руне и другие. Сейчас есть много теннисистов, которые могут выиграть турнир.

    Физически я чувствую себя хорошо, Я рано проиграл в Риме, потому что немного устал от различных обязательств, но сейчас с нетерпением жду тренировок и подготовки к Открытому чемпионату Франции», — приводит слова Алькараса издание OA sport.

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