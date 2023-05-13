Алькарас уверенно пробился в третий круг турнира в Риме

Испанский теннисистпрошел в третий тур римского турнира серии ATP-1000.

Во втором круге вторая ракетка мира победил представителя Испании, своего соотечественника Альберта Рамоса со счетом 6:4, 6:1. Продолжительность встречи — 1 час 27 минут.

Карлос Алькарас выполнил два эйса, реализовал 4 брейк-пойнта из 12, а также допустил одну двойную и восемь невынужденных ошибок. На счету Рамоса один эйс, один реализованный брейк-пойнт из двух, одна двойная и 12 невынужденных ошибок.

Очередной соперник Алькараса будет определен очной встречей между чехом Иржи Легечкой и венгром Фабианом Марожаном.