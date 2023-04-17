Медведев поднялся на четвертое место в рейтинге ATP

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) обновила рейтинг.

Первой ракеткой мира остался серб Новак Джокович. На второй позиции разместился испанец Карлос Алькарас. На третье место поднялся норвежец Каспер Рууд, а грек Стефанос Циципас сразу потерял две позиции и стал пятым.

Россиянин Даниил Медведев поднялся на четвертое место. Его соотечественник Андрей Рублев, который накануне выиграл «Мастерс» в Монте-Карло (Монако), остался на шестой строчке в рейтинге.

Карен Хачанов — 11, он поднялся на одну строчку. В топ-100 дебютировал Александр Шевченко, он занимает 98 строчку.