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    Медведев поднялся на четвертое место в рейтинге ATP

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    Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) обновила рейтинг.

    Даниил Медведев
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    Даниил Медведев

    Первой ракеткой мира остался серб Новак Джокович. На второй позиции разместился испанец Карлос Алькарас. На третье место поднялся норвежец Каспер Рууд, а грек Стефанос Циципас сразу потерял две позиции и стал пятым.

    Россиянин Даниил Медведев поднялся на четвертое место. Его соотечественник Андрей Рублев, который накануне выиграл «Мастерс» в Монте-Карло (Монако), остался на шестой строчке в рейтинге.

    Карен Хачанов — 11, он поднялся на одну строчку. В топ-100 дебютировал Александр Шевченко, он занимает 98 строчку.

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