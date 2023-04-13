Тарпищев: Медведев может закончить год в статусе первой ракетки мира

Даниил Медведев Фото: globallookpress.com
«Даня мог пропустить турнир в Монте-Карло, отдохнуть, но 1000 очков на дороге не валяются.
Ситуация складывается таким образом, что он по итогам года может быть первым или вторым в рейтинге.
Грунт — покрытие медленное, а в Монако даже медленнее, чем на Открытом чемпионате Франции, но надо учиться играть и на таком, если претендуешь на многое», — приводит слова Тарпищева «Спорт-Экспресс».
Медведев сыграет против немца Александра Зверева в третьем круге «Мастерса» в Монте-Карло. LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на этот матч.