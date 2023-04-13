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    Тарпищев: Медведев может закончить год в статусе первой ракетки мира

    Теннис Прогнозы на теннис Даниил Медведев ATP Шамиль Тарпищев
    Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказался о шансах Даниила Медведева завершить сезон в статусе первой ракетки мира.

    Даниил Медведев
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    Даниил Медведев

    «Даня мог пропустить турнир в Монте-Карло, отдохнуть, но 1000 очков на дороге не валяются.

    Ситуация складывается таким образом, что он по итогам года может быть первым или вторым в рейтинге.

    Грунт — покрытие медленное, а в Монако даже медленнее, чем на Открытом чемпионате Франции, но надо учиться играть и на таком, если претендуешь на многое», — приводит слова Тарпищева «Спорт-Экспресс».

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    • Медведев сыграет против немца Александра Зверева в третьем круге «Мастерса» в Монте-Карло. LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на этот матч.

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