Медведев
Вопреки ожиданиям, Даниил здорово провел первый матч на грунте, выиграв у Лоренцо Сонего.
Медведеву хватило двух сетов — 6:3, 6:2.
Несмотря на то, что даже по статистике видно, что он был намного лучше соперника, после игры россиянин все равно пожаловался, что ему было тяжело из-за покрытия.
«На грунте нет ритма, все отскоки — плохие. И даже когда мяч отскакивает хорошо, ты ждешь, что будет плохо. Но мне удалось провести хороший матч против сильного грунтовика», — сказал Медведев после победы над итальянцем.
Зверев
В отличие от Медведева, немцу в этом году пришлось стартовать с первого раунда.
В первом матче Зверев одержал волевую победу над представителем Казахстана Александром Бубликом — 3:6, 6:2, 6:4.
А во втором круге Саша остановил испанца Роберто Баутисту-Агута — 6:4, 6:4.
Какие-то ошибки, конечно, были, но в целом Зверев контролировал ситуацию на корте, в очередной раз подтвердив, что один из тех, кто не страдает из-за смены покрытия — на грунте ему так же комфортно, как и на харде.
Прогноз и ставка
На Медведева в этом матче можно поставить за 1.66, победу Зверева букмекеры предлагают за 2.22.
Даниил и Саша ранее ни разу не встречались на грунте. При этом они уже успели провести между собой 14 матчей на харде. На данный момент счет 8-6 в пользу российского теннисиста.
Но есть подозрение, что Зверев сократит отставание. Как ни крути, а он не так нервничает на глине, как Медведев.
Ставка — победа Зверева за 2.22.