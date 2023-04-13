Россиянин Даниил Медведев сыграет против немца Александра Зверева в третьем круге «Мастерса» в Монте-Карло. Матч пройдет 13 апреля, начало — в 16:30 мск. Медведев — Зверев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Медведев

Вопреки ожиданиям, Даниил здорово провел первый матч на грунте, выиграв у Лоренцо Сонего.

Медведеву хватило двух сетов — 6:3, 6:2.

Несмотря на то, что даже по статистике видно, что он был намного лучше соперника, после игры россиянин все равно пожаловался, что ему было тяжело из-за покрытия.

«На грунте нет ритма, все отскоки — плохие. И даже когда мяч отскакивает хорошо, ты ждешь, что будет плохо. Но мне удалось провести хороший матч против сильного грунтовика», — сказал Медведев после победы над итальянцем.

Зверев

В отличие от Медведева, немцу в этом году пришлось стартовать с первого раунда.

В первом матче Зверев одержал волевую победу над представителем Казахстана Александром Бубликом — 3:6, 6:2, 6:4.

А во втором круге Саша остановил испанца Роберто Баутисту-Агута — 6:4, 6:4.

Все прогнозы на теннис

Какие-то ошибки, конечно, были, но в целом Зверев контролировал ситуацию на корте, в очередной раз подтвердив, что один из тех, кто не страдает из-за смены покрытия — на грунте ему так же комфортно, как и на харде.

Прогноз и ставка

На Медведева в этом матче можно поставить за 1.66, победу Зверева букмекеры предлагают за 2.22.

Даниил и Саша ранее ни разу не встречались на грунте. При этом они уже успели провести между собой 14 матчей на харде. На данный момент счет 8-6 в пользу российского теннисиста.

Но есть подозрение, что Зверев сократит отставание. Как ни крути, а он не так нервничает на глине, как Медведев.

Ставка — победа Зверева за 2.22.