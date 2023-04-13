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    Медведев спокойно обыграет Зверева даже на грунте?

    Медведев — Зверев. Прогноз (к. 2.22) и ставки на «Мастерс» в Монте-Карло 13 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на Медведев — Зверев
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    Даниил Медведев
    Россиянин Даниил Медведев сыграет против немца Александра Зверева в третьем круге «Мастерса» в Монте-Карло. Матч пройдет 13 апреля, начало — в 16:30 мск. Медведев — Зверев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Монте-Карло. Мужчины 13 Апреля 2023 года

    Медведев

    Вопреки ожиданиям, Даниил здорово провел первый матч на грунте, выиграв у Лоренцо Сонего.

    Медведеву хватило двух сетов — 6:3, 6:2.

    Несмотря на то, что даже по статистике видно, что он был намного лучше соперника, после игры россиянин все равно пожаловался, что ему было тяжело из-за покрытия.

    «На грунте нет ритма, все отскоки — плохие. И даже когда мяч отскакивает хорошо, ты ждешь, что будет плохо. Но мне удалось провести хороший матч против сильного грунтовика», — сказал Медведев после победы над итальянцем.

    Зверев

    В отличие от Медведева, немцу в этом году пришлось стартовать с первого раунда.

    В первом матче Зверев одержал волевую победу над представителем Казахстана Александром Бубликом — 3:6, 6:2, 6:4.

    А во втором круге Саша остановил испанца Роберто Баутисту-Агута — 6:4, 6:4.

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    Какие-то ошибки, конечно, были, но в целом Зверев контролировал ситуацию на корте, в очередной раз подтвердив, что один из тех, кто не страдает из-за смены покрытия — на грунте ему так же комфортно, как и на харде.

    Прогноз и ставка

    На Медведева в этом матче можно поставить за 1.66, победу Зверева букмекеры предлагают за 2.22.

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    Даниил и Саша ранее ни разу не встречались на грунте. При этом они уже успели провести между собой 14 матчей на харде. На данный момент счет 8-6 в пользу российского теннисиста.

    Но есть подозрение, что Зверев сократит отставание. Как ни крути, а он не так нервничает на глине, как Медведев.

    Ставка — победа Зверева за 2.22.

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    Медведев — Зверев: прогноз, ставка (2.22), статистика, коэффициенты матча 13.04.2023. Прогнозы на теннис. Медведев спокойно обыграет Зверева даже на грунте?
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