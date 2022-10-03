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    Кудерметова и Самсонова поднялись в рейтинге WTA

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    WTA опубликовала обновленную версию рейтинга теннисисток в женском одиночном разряде.

    Вероника Кудерметова
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    Вероника Кудерметова

    Российские теннисистки Вероника Кудерметова и Людмила Самсонова отыграли по одному месту. Теперь Кудерметова идет 12-й, Самсонова — 22-й. Лучшая из россиянок Дарья Касаткина сохранила 11-ю строчку.

    В топ-10 рейтинга произошли всего два изменения: эстонка Анетт Контавейт поднялась на третье место, обойдя испанку Паулу Бадосу, а белоруска Арина Соболенко превзошла американку Джессику Пегулу, сместив ее на 6-ю строчку.

    Лидерство сохраняет полька Ига Швентек, на втором месте Унс Жабер.

    Рейтинг WTA от 3 октября:

    1 (1). Ига Швентек (Польша) — 10 180
    2 (2). Унс Жабер (Тунис) — 4 885
    3 (4). Анетт Контавейт (Эстония) — 4 010
    4 (3). Паула Бадоса (Испания) — 3 934
    5 (6). Арина Соболенко (Белоруссия) — 3 470
    6 (5). Джессика Пегула (США) — 3 447
    7 (7). Мария Саккари (Греция) — 3 355
    8 (8). Коко Гауфф (США) — 3 047
    9 (9). Симона Халеп (Румыния) — 3 025
    10 (10). Каролин Гарсия (Франция) — 2 930
    11 (11). Дарья Касаткина (Россия) — 2 895
    12 (13). Вероника Кудерметова (Россия) — 2 561
    21 (21). Екатерина Александрова (Россия) — 1 975;
    22 (23). Людмила Самсонова (Россия) — 1 937…
    51 (48). Анастасия Потапова (Россия) — 1 031…
    58 (52). Анна Калинская (Россия) — 971…
    103 (90). Варвара Грачева (Россия) — 649.

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