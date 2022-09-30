Сафиуллин выиграл у Риндеркнеша и вышел в полуфинал турнира в Тель-Авиве

Роман Сафиуллин Фото: globallookpress.com
Продолжительность матча составила 1 час 8 минут. Сафиуллин совершил шесть эйсов, две двойные ошибки и не реализовал единственный возможный брейк-пойнт. Риндеркнеш пять раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из восьми возможных.
В полуфинале россиянин встретится с победителем пары Новак Джокович (Сербия) — Вашек Поспишил (Канада). Матч начнётся следующим запуском.
Призовой фонд турнира в Тель-Авиве составил $ 949 475.