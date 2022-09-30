Сафиуллин выиграл у Риндеркнеша и вышел в полуфинал турнира в Тель-Авиве

Российский теннисист(104-е место в рейтинге) вышел в полуфинал хардового турнира категории ATP-250 в Тель-Авиве (Израиль). Он одержал победу над французским теннисистом(58-е место в рейтинге) со счётом 6:4, 6:1.

Продолжительность матча составила 1 час 8 минут. Сафиуллин совершил шесть эйсов, две двойные ошибки и не реализовал единственный возможный брейк-пойнт. Риндеркнеш пять раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из восьми возможных.

В полуфинале россиянин встретится с победителем пары Новак Джокович (Сербия) — Вашек Поспишил (Канада). Матч начнётся следующим запуском.

Призовой фонд турнира в Тель-Авиве составил $ 949 475.