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    Рублёв — о турнире в Белграде: Я приехал, чтобы постараться победить

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Андрей Рублёв
    Российский теннисист Андрей Рублёв рассказал об ожиданиях от турнира в Белграде (Сербия).

    Андрей Рублёв
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    Андрей Рублёв

    Представитель России возьмёт старт на турнире во втором круге, где его соперником будет либо Генри Лааксонен (Швейцария), либо один из квалифаеров.

    «Я наконец приехал в Белград, чувствую себя хорошо, сыграю здесь впервые. В Сербии чувствую себя почти как дома. В Монте-Карло перед этим турниром у меня были два тяжёлых матча, выиграл первый, уступил во втором. Моя цель — подготовиться к дальнейшему сезону.

    Я приехал сюда, чтобы попытаться победить. Приехал, чтобы играть в теннис. Но аналогичные цели и у других теннисистов. Мы играем почти на одном уровне, посмотрим. Каждый прогрессирует, речь идёт о профессионалах, которые становятся всё лучше и лучше.

    Называть фаворита пока ещё слишком рано, но Новак Джокович, на мой взгляд, является им. Он отдаст все силы, чтобы победить дома», — цитирует Рублёва пресс-служба турнира.

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