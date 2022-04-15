Зверев обыграл Синнера и вышел в полуфинал «Мастерса» в Монте-Карло

Александр Зверев Фото: globallookpress.com
В четвертьфинальном матче немецкий теннисист за 3 часа 5 минут победил представителя Италии Янника Синнера со счетом 5:7, 6:3, 7:6 (7:5).
Зверев выполнил пять эйсов и допустил шесть двойных ошибок, реализовав пять брейк-пойнтов из восьми.
На счету Синнера три подачи навылет и три двойные ошибки. Он реализовал всего пять брейк-пойнтов из 12.
Таким образом, Зверев за выход в финал поборется с победителем пары Диего Шварцман (Аргентина) — Стефанос Циципас (Греция).
В другом полуфинале встретятся испанский теннисист Алехандро Давидович-Фокина и болгарин Григор Димитров.