Зверев обыграл Синнера и вышел в полуфинал «Мастерса» в Монте-Карло

Немец Александр Зверев пробился в полуфинал турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло, призовой фонд которого превышает 5,4 миллиона евро.

В четвертьфинальном матче немецкий теннисист за 3 часа 5 минут победил представителя Италии Янника Синнера со счетом 5:7, 6:3, 7:6 (7:5).

Зверев выполнил пять эйсов и допустил шесть двойных ошибок, реализовав пять брейк-пойнтов из восьми.

На счету Синнера три подачи навылет и три двойные ошибки. Он реализовал всего пять брейк-пойнтов из 12.

Таким образом, Зверев за выход в финал поборется с победителем пары Диего Шварцман (Аргентина) — Стефанос Циципас (Греция).

В другом полуфинале встретятся испанский теннисист Алехандро Давидович-Фокина и болгарин Григор Димитров.