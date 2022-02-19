Определились соперники Джоковича, Рублёва, Карацева и Хачанова на турнире ATP-500 в Дубае

Стали известны пары первого круга на турнире категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ).

Первая ракетка мира, сербский теннисит Новак Джокович, для которого этот турнир станет первым в сезоне в первом матче турнира сыграет с 57-й ракеткой мира, итальянцем Лоренцо Музетти (WC).

Первые матчи российских теннисистов в Дубае:

Карен Хачанов (Россия) — Алекс де Минор (Австралия)

Аслан Карацев (Россия, 7) — Маккензи Макдональд (США)

Даниэль Эванс (Великобритания) — Андрей Рублёв (Россия, 2).

У Карацева и Рублёва есть шанс встретиться в четвертьфинале соревнований. Хачанов в случае победы над де Минором может стать соперником Джоковича во втором круге турнира.

Турнир ATP-500 в Дубае (ОАЭ) пройдёт с 21 по 26 февраля. Призовой фонд в этом году составил $ 2 794 840. Действующий победитель — Аслан Карацев.